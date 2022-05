E’ stata inaugurata oggi in Castello la mostra fotografica “Honore al Duca” con una serie di suggestivi scatti della piazza Ducale, un’ottantina in tutto, realizzati da Giuseppe Arancio. I visitatori potranno fare una “camminata emozionale” in una delle piazza più belle del mondo.

«Sono orgoglioso di essere l’apripista dei festeggiamenti in onore di Ludovico Il Moro», ha detto Giuseppe Arancio.