Abbiategrasso: riaprirà il pronto soccorso notturno

Per gli scettici è solo campagna elettorale, visto che tra poche settimane ad Abbiategrasso si vota e il centro-destra cerca la riconferma. Per gli altri è "soltanto" la fine di un disagio lungo sei anni.

Lo ha annunciato Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia: «riaprirà il pronto soccorso notturno dell'ospedale Cantù di Abbiategrasso». Ecco il comunicato integrale:

«Una riorganizzazione del sistema socio-sanitario con l’obiettivo di potenziare la sanità di prossimità e dare risposte sempre più puntuali al territorio e ai cittadini. Va in questa direzione la decisione dell’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia di sostenere lo sviluppo della Asst Ovest Milanese, con particolare riferimento alla riorganizzazione e al potenziamento dell’attività del Presidio Ospedaliero unico Magenta-Abbiategrasso. Riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale peraltro realizzata anche attraverso l'adozione di nuovi piani di organizzazione aziendale strategici (Poas)».

Letizia Brichetto Arnaboldi in Moratti

«In particolare – spiega la vicepresidente ed assessore al Welfare - ho dato specifiche indicazioni per attuare le opportune modifiche organizzative dell’Ospedale Cesare Cantù di Abbiategrasso». Tra esse, l’apertura del pronto soccorso anche durante le ore notturne con l’attività h 24, garantendo un collegamento gestionale ed operativo con il pronto soccorso dell’ospedale di Magenta.

L'ospedale di Abbiategrasso è al centro della città

I progetti

A tale riguardo, la direzione dell’Asst ha già provveduto a selezionare operatori in grado di garantire, appunto, la continuità del servizio anche di notte ed è prossima ad affidarne l’esecuzione. Previsto il potenziamento dell’attività chirurgica di day surgery e di week surgery, già in essere, con estensione anche ad altre tipologie di interventi facilitata tramite la rotazione dei professionisti tra tutti i presidi ospedalieri dell’Asst. Al via anche l’attività specialistica ambulatoriale di medicina dello sport, con il supporto fornito dalle strutture complesse di ortopedia e fisiatria, e l’implementazione della rete di prestazioni legate alla riabilitazione, con attivazione di posti letto e con un utilizzo efficiente delle palestre attrezzate della riabilitazione specialistica. Inoltre, sarà riattivata presso l’ospedale Fornaroli di Magenta, non appena ultimati gli interventi di ristrutturazione, la piscina riabilitativa per erogazione di prestazioni di idrochinesiterapia destinate sia all’ utenza interna sia esterna.

L'ospedale Costantino Cantù

Le tempistiche

Molti si sono chiesti "quando". Risponde Maurizio Bessi, portavoce di Asst Ovest Milanese. «Dopo la manifestazione di interesse - dichiara - per la partecipazione alla procedura di affidamento alla gestione del pronto soccorso notturno emesso qualche settimana fa dalla asst stiamo valutando le offerte giunte e quanto prima verrà assegnato il personale operativo necessario per la riapertura notturna del pronto soccorso di Abbiategrasso».