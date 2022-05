Il "grazie" della città ai suoi volontari, e il nuovo mezzo per la Protezione civile

Il grande "grazie" della città agli oltre 500 volontari che, da più di un anno, hanno prestato servizio all'hub vaccinale di Vigevano. Una bellissima cerimonia oggi pomeriggio in Cavallerizza alla presenza del Comune (rappresentato dal sindaco Andrea Ceffa) e del direttore del polo vaccinale vigevanese situato presso il centro commerciale Il Ducale, il dottor Daniele Maniaci.

Il consigliere regionale Roberto Mura, Lega, ha inoltre consegnato simbolicamente il nuovo mezzo a disposizione della Protezione Civile, un Renault Traffic a 9 posti acquistato grazie a un bando regionale.

Il veicolo nuovo di zecca

Si sono ritrovati i rappresentanti di associazioni non solo vigevanesi come gli Angeli Colorati, la Croce Rossa, Verde e Azzurra di Vigevano, Unuci, Acismom, Anc, gli Alpini, il Parco del Ticino, Blue Life, Ali nel Vento, La rosa dei venti di Robbio e altri. Senza di loro, come ha ribadito Ceffa, non sarebbe stato possibile un servizio fondamentale come la vaccinazione contro il Covid.