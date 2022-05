Vigevano si tinge di rossonero: le immagini della festa scudetto

Alcuni clacson suonavano già prima della fine di Sassuolo-Milan: con lo 0-3 già nel primo tempo, lo scudetto (il diciannovesimo) era già in ghiaccio e i tifosi più impazienti non hanno nemmeno aspettato il triplice fischio finale, poco prima delle 20, per scendere in strada a festeggiare. Del resto il Milan non vinceva il campionato italiano da 11 anni, e un trofeo qualsiasi da più di 5, quando arrivò la Supercoppa Italiana.

Comunque sarebbe andata, cioè se lo scudetto fosse andato ai rivali dell'Inter, piazza Sant'Ambrogio e la zona del Mercato Coperto di Vigevano sarebbero state affollate di bandiere, sciarpe e maglie a strisce, come in moltissime città d'Italia. Oggi erano rossonere. Di seguito le scene di giubilo e alcuni momenti dei festeggiamenti.