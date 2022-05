Mortara, conclusa la seconda fase dei lavori allo stadio

Si è conclusa nel pomeriggio di oggi la seconda fase dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale, con i lavori alla tribuna. In precedenza, la scorsa estate, era stato rifatto l'impianto d'illuminazione con lampade led. Ora resta la terza fase, da concludere entro ottobre, con la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi esterno, di cui sono state già gettate le fondamenta, del campo per il tiro con l'arco sull'area dell'ex centro ricreativo Erminio Gallino.

L'opera, per un investimento complessivo di 350 mila euro, di cui 150 mila provenienti da un contributo regionale, è eseguita a cura di AsM, la partecipata alla quale il Comune due anni fa ha affidato la gestione degli impianti sportivi comunali. Smantellati da qualche giorno i ponteggi, questa mattina il direttore dei lavori, Caterina Noielli, ha accompagnato il presidente di AsM Simone Ciaramella e l'assessore allo sport Gigi Granelli a visitare il cantiere, a poche ore dalla sua conclusione.

È stata rifatta la copertura delle tribune e sono stati ricavati tre bagni: per uomini, donne e disabili. In futuro cambierà il regime degli accessi. Il pubblico entrerà dal cancello sulla sinistra, in prossimità di un piccolo fabbricato oggi adibito a centrale termica, che sarà riconvertito a biglietteria, mentre gli impianti saranno sostituiti da un più efficiente sistema a pompa di calore. Entreranno invece dal cancello sulla destra le squadre e gli arbitri. Per questi ultimi è stato ristrutturato e adibito a spogliatoio il fabbricato in cui prima c'era la biglietteria.

Maggiori particolari nel servizio sull'Informatore in edicola da giovedì 26 maggio.