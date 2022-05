Una barella per la Croce Azzurra in memoria del brigadiere Calogero Anastasi

Una nuova barella, che verrà data in dotazione ad una ambulanza, è stata donata nei giorni scorsi alla Croce Azzurra di Vigevano dalla famiglia in ricordo del brigadiere dei carabinieri Calogero Anastasi, morto a 53 anni nella primavera di due anni fa dopo aver contratto il Covid-19. I contributi sono stati raccolti in occasione del 1° Memorial Calogero Anastasi, torneo di calcio a 5, che si è svolto l'anno scorso.

Il brigadiere dei carabinieri Calogero Anastasi, morto nel 2020 a 53 anni

Originario di Galati Mamertino in provincia di Messina, Calogero Anastasi si era arruolato nel 1985 e aveva frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (Cagliari), terminata la quale era stato destinato alla Lombardia. Assegnato a diverse stazioni del Pavese nel 1996 era approdato alla Compagnia di Vigevano dove era diventato, per la sua professionalità e la sua umanità, un punto di riferimento per i colleghi. Nella primavera del 2020 aveva contratto il Covid-19 e il decorso della malattia sembrava essere positivo. Ma proprio quando sembrava che il momento più difficile fosse ormai alle spalle si era verificato un repentino peggioramento che lo aveva condotto alla morte.