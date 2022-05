Rifondazione contro la minoranza: fate politica senza la gente VIDEO

VIGEVANO - "Scioccante". Usa questo aggettivo Edoardo Casati, della segretaria del circolo vigevanese di Rifondazione, per definire l'iniziativa assunta sabato dai gruppi della minoranza consiliare, che hanno organizzato un gazebo unitario in piazza Volta.

Secondo Casati tutta una messinscena, dato che l'opposizione è rivolta all'amministrazione di centrodestra, ma si tratta di partiti che governano insieme a livello nazionale. Ed è "scioccante - dice nel suo intervento video - il fatto che non si coinvolgano tutte quelle forze che non sono riuscite a entrare in consiglio ma che continuano a fare politica in città e soprattutto senza alcuna connessione con i cittadini".