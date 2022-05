Clir insolvente: c’è la richiesta di fallimento

I giochi sono finiti. Insieme alla pazienza dei creditori. Lomellina Energia srl ha presentato ricorso al Tribunale di Pavia per chiedere la dichiarazione di fallimento di Clir Spa, l’ex consorzio lomelllino ora in liquidazione. L’udienza prefallimentare è fissata per il 29 giugno. I sindaci soci sono stati informati lo scorso martedì sera via Pec. Nel febbraio di quest’anno Lomellina Energia aveva domandato a Clir le modalità di rientro del debito, lievitato negli anni fino a sfiorare i 2 milioni di euro (per la precisione, un milione e 957mila euro). Una richiesta che arriva proprio alla luce dell’esposizione debitoria della società. Come emerge, infatti, dal ricorso presentato al Tribunale di Pavia i debiti di Clir superano i 6 milioni e mezzo di euro (6 milioni e 669mila euro, in base all’ultimo bilancio trovato).

«L’ammontare dei debiti accumulati – si legge nel documento – evidenzia una situazione di effettiva assoluta incapacità per la società debitrice di pagare regolarmente le obbligazioni contratte e, quindi, assurge ad efficace manifestazione del proprio stato di insolvenza». Va inoltre precisato che la società non deposita i bilanci dal 2019: «Pare di importanza rilevante che l’ultimo bilancio presentato, frutto di gravi difficoltà organizzative e gestionali, risale a ben tre anni fa», si legge nel ricorso. Nessuno dei professionisti individuati dai soci prima, e dal Tribunale poi, ha accettato l’incarico come liquidatore; l’ultimo no è arrivato il 16 maggio.

«Abbiamo provato in ogni modo – dichiara Antonello Galiani, membro del Cda dimissionario di Clir, rimasto “in sella” in questi mesi di transizione – a salvare la società e il lavoro. Clir è stata una realtà importante per il territorio lomellino, eravamo convinti potesse continuare ad esserlo. Purtroppo, questi sforzi si sono rivelati vani».

Una situazione complessa, che si è aggravata negli ultimi anni e che ha portato, nel giugno dello scorso anno, alla decisione dei Comuni soci di mettere in liquidazione la società; solo due mesi prima, era stato votato a maggioranza il piano di risanamento, con l’intento di garantire la continuità aziendale.

Dalla messa in liquidazione in poi si è assistito a un lento declino, con conseguenze in prima battuta sui dipendenti della società, rimasti prima senza stipendio e poi a casa; la maggior parte è riuscita a trovare una nuova occupazione nelle società private che sono subentrate nel servizio al posto di Clir (anche se con condizioni contrattuali peggiorative), ma c’è anche chi è rimasto tagliato fuori dal mondo del lavoro, senza neppure poter accedere agli ammortizzatori sociali.

In mezzo a tutto questo, si inserisce un’indagine, tuttora in corso, della Guardia di Finanza di Pavia, che nell’ottobre scorso aveva acquisito una serie di documentazione all’interno degli uffici della società e che sta effettuando una serie di accertamenti volti a individuare le cause che hanno portato al dissesto finanziario della società.