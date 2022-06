Festa della Repubblica, questa mattina le celebrazioni in Castello

Si è svolta questa mattina nel Cortile del Castello la cerimonia in occasione della ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Il sindaco Andrea Ceffa nel suo intervento ha sottolineato il momento difficile in cui cade la ricorrenza, con una guerra ancora in corso. «Forse ci stiamo abituando – ha detto – anche perché se ne parla meno che all’inizio ma è anche il segnale di un conflitto che potrebbe protrarsi a lungo. Non posso perciò che ribadire, forse in modo retorico, anche se non sempre la retorica ha una connotazione negativa, la speranza che questo conflitto si chiuda presto».