Torna dopo due anni la Festa dei Giornalisti

Si è celebrata oggi, dopo due anni di stop legati al Covid-9, la tradizionale Festa dei Giornalisti organizzata dall’Araldo Lomellino in collaborazione con l’associazione dei giornalisti di Vigevano e Lomellina “Rolandi” presieduta da Giuseppe Del Signore. Come sempre l’incontro è stato preceduto dalla celebrazione della Messa officiata dal vescovo di Vigevano, Maurizio Gervasoni.

L’associazione ha deciso di premiare non un singolo giornalista, come è avvenuto negli anni passati, ma tutte le redazioni locali per il grande impegno profuso nel raccontare i due anni segnati dal Covid-19.