CIAO ROBERTO

È scomparso questa mattina il nostro collega Roberto Guarchi. Aveva 59 anni.

Era conosciutissimo e stimato in città e in provincia per i suoi tanti anni di attività politica, prima nel Pci e poi in Rifondazione Comunista. Consigliere comunale dal 1983 fino al 2010, ha anche ricoperto la carica di assessore comunale nei primi anni '90.

Tutta la famiglia dell'Informatore piange la scomparsa di un insostituibile e indimenticabile amico e collega.