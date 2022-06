Management dei processi di digitalizzazione: a Vigevano parte il nuovo corso ITS

La Fondazione ITS JobsFactory nasce per rispondere in maniera capillare alle richieste di formazione specifica e professionale espresse dai territori, offrendo percorsi estremamente specializzati nell’ambito dell’istruzione post-diploma. In soli due anni è già arrivata a contare 8 sedi territoriali su tutta la Lombardia con un’offerta formativa di 12 corsi, tra le province di Pavia, Milano, Bergamo, Brescia e Varese.

Una delle nuove sedi sarà ospitata proprio a Vigevano, qui, rispondendo alle esigenze delle imprese del territorio, Jobsfactory ha creato il percorso in Management dei Processi di digitalizzazione, che partirà ad ottobre e di cui sono già aperte le iscrizioni.

Il corso forma tecnici in grado di pianificare e gestire tutti i processi di digitalizzazione delle aziende. Una figura essenziale, che sarà in grado di accompagnare le imprese di ogni settore a proiettarsi nel futuro, digitalizzando le procedure operative interne e gestendo tutte le attività web, dai siti internet ai social media, fino alla gestione degli e-commerce. Ampio spazio sarà dedicato all’evoluzione delle norme sulla privacy e alle tecniche di sicurezza dei dati, entrambe competenze molto richieste dalle aziende visti i costanti aggiornamenti in atto.



Il nuovo corso va ad affiancare l’offerta consolidata e le nuove proposte dedicate alla provincia pavese. In particolare, la sede di Pavia offrirà un percorso di Amministrazione del Personale e di Impresa, lo storico indirizzo di Edilizia Sostenibile, un percorso in IT Systems Management e uno in Meccatronica & Automazione Industriale 4.0 che, con un differente taglio legato ai partner territoriali, verrà proposto anche nella nascente sede di Voghera.



Fondazione JobsFactory sviluppa ogni proposta formativa partendo dalle reali esigenze del territorio per poter rispettare la promessa di una proposta di lavoro al termine del percorso e migliorare ancora di più il tasso di placement che già si attesta al 95% a sei mesi dal diploma. Tutti i corsi sono co-progettati con le aziende dei singoli territori per rispondere alle esigenze specifiche del mercato di riferimento. Studiare insieme i percorsi consente, infatti, di saggiare la domanda reale del mercato e lavorare sullo sviluppo di competenze perfettamente in linea con le richieste.

Per noi è fondamentale l’esperienza, che i nostri Talenti facciano esperienza! - dichiara Monica Uccheddu, Direttore di Fondazione JobsFactory Lombardia - Per questo motivo facciamo il possibile per dare loro la possibilità di mettere sin dal primo momento “le mani in pasta”. Tutto ciò avviene concretamente con le numerose ore di attività di laboratorio, di visite aziendali, di project work e di testimonianze di imprenditori e professionisti in aula e in azienda. Riteniamo sia importantissimo entrare in contatto da subito con quello che è il contesto aziendale, per comprenderne le dinamiche e le esigenze e riuscire quindi a capire più in fretta quale possa essere il “proprio posto”.

Una proposta completa studiata per accompagnare ogni giovane Talento all’acquisizione di: competenze tecniche consolidate nell’esperienza, due titoli di studio (Diploma ITS e Laurea Triennale) ed un posto di lavoro.

Credendo nel valore dell’esperienza la formazione d’aula è sempre divisa tra lezioni teoriche e laboratoriali e la faculty è composta per oltre il 75% da professionisti.

Durante i primi due anni sono previsti stage curriculari per un totale di 800 ore. Al termine del biennio si acquisisce quindi un Diploma ITS riconosciuto a livello europeo.

Il terzo anno si svolge interamente in apprendistato. Grazie a questa particolare tipologia contrattuale, infatti, i Talenti possono conciliare studio e lavoro completando il percorso formativo con l’acquisizione della Laurea Triennale, grazie alla partnership con le principali università telematiche.