Palazzo Saporiti candidato per i “Luoghi del cuore” Fai

Il liceo Cairoli ci riprova. La sede che storicamente ospita l’istituto superiore vigevanese, palazzo Saporiti, è candidato a diventare “Luogo del cuore” del Fai. L’undicesimo censimento de “I luoghi del cuore” del Fondo Ambiente Italiano, organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, prevede un primo aggiornamento della classifica il 19 luglio, quando i voti online saranno sommati a quelli cartacei inviati entro il 6 luglio.

Per promuovere la campagna, gli allievi dell’Interact Club Vigevano Lomellina hanno anche realizzato un video, pubblicato sui canali social del liceo.

Al momento palazzo Saporiti ha raccolto solo una manciata di voti per via telematica, ed è al 1014esimo posto nella classifica nazionale. Per votare, basta un clic (QUI), e si può accedere anche utilizzando il proprio account Facebook (senza quindi registrarsi sul sito del Fai). A fronte di un progetto di recupero del bene, al primo classificato verranno stanziati 50mila euro, al secondo 40mila euro e al terzo 30mila. È inoltre previsto uno stanziamento aggiuntivo di 5mila euro per i luoghi che superano i 50mila voti, indipendentemente dalla posizione in classifica.