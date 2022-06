“Gioca insieme 2022”: attività motorie e svago per i piccoli delle materne

Lo scorso venerdì pomeriggio, allo stadio Dante Merlo, si sono riuniti i bambini delle scuole dell’infanzia comunali e delle scuole dell’infanzia Addolorata e Beato Matteo per festeggiare insieme la chiusura dell’anno scolastico. L’evento “Gioca insieme 2022” è stato promosso dal vicesindaco Antonello Galiani, che ha la delega alle politiche educative. In collaborazione con il Pool Vigevano Sport, l’amministrazione comunale ha voluto offrire ai bambini un momento di svago dopo i due anni di pandemia, che li ha visti obbligati a rinunciare a momenti di giochi anche all’aperto.

I bambini hanno indossato magliette bianche, rosse, o verdi in base all’età, con un richiamo alla bandiera italiana, in continuità con il progetto da poco terminato con gli alunni delle primarie. I più piccoli sono stati coinvolti in percorsi motori e momenti di gioco. «Sono molto soddisfatto – commenta il vicesindaco Antonello Galiani – dell’ottima riuscita dell’evento. Ho salutato e augurato buone vacanze ai nostri bambini e bambine e alle loro insegnanti. A queste ultime va il mio personale ringraziamento per il prezioso lavoro svolto con grande professionalità».