Giunta Gambolò, nuovi assetti: Lezzi riconfermato assessore

Ci sono cambiamenti nella composizione dell’organo esecutivo comunale. Ad annunciarlo è il sindaco di Gambolò, Antonio Costantino, dopo una riunione che si è tenuta nella giornata di venerdì tra le forze politiche di "Futuro Insieme", ovvero Lega, Forza Italia e diversi gruppi civici. In giunta non ci sarà Natalino Gagliazzi, come inizialmente era stato indicato, ma verrà riconfermato Marco Lezzi. Per la carica di presidente del consiglio comunale è stato scelto il più giovane degli eletti, il 24enne Marco Invernizzi, esponente di Forza Italia. La seduta di insediamento è in calendario per mercoledì 29 giugno.

«Ieri si è tenuto un incontro – fa sapere il sindaco Antonio Costantino – tra il coordinatore di Forza Italia di Gambolò, la segretaria della Lega, la segretaria di gruppo civico per l'Italia e delle altre liste civiche in appoggio. L'obiettivo comune è stato raggiunto. È una salda maggioranza. Il primo appuntamento della nuova maggioranza sarà il 29 giugno e le deleghe saranno ripartite in questo modo: Anna Preceruti vicesindaco, con delega al commercio, lavoro e ed emancipazione femminile. Il presidente del consiglio comunale sarà Marco Invernizzi. Assessore all'urbanistica e alla viabilità Margherita Viola. Assessore all'informatica, alla digitalizzazione e alle energie alternative Marco Lezzi. Assessore allo sport, al verde pubblico e all’arredo arredo urbano Riccardo Magnani. Saranno conferite nei prossimi giorni – conclude il primo cittadino – anche deleghe specifiche ai consiglieri».