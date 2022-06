Musica in lutto: l'addio a Piter Felisatti

Il mondo della musica è in lutto. Si è spento nelle scorse ore Gian Pietro Felisatti. Per tutti era Piter: vigevanese, 72 anni, è autore di decine di canzoni entrate nell'immaginario collettivo. Leader del complesso dei Funamboli, poi solista, celebre anche all'estero, Felisatti era ricoverato al policlinico San Matteo di Pavia. Non è stata ancora fissata la data dei suoi funerali.

Come compositore ha firmato il brano di successo, "Ancora, ancora, ancora", cantato da Mina, e, insieme a Claudio Daiano, la canzone "Sei bellissima", interpretata da Loredana Bertè. Ha composto anche per Iva Zanicchi e per Andrea Bocelli (con Gloria Nuti e con Zucchero Fornaciari) "Il mare calmo della sera", contenuto nell'album omonimo. Con questo brano nel 1994 il tenore toscano si aggiudicò l'edizione Giovani del Festival di Sanremo. Fra i suoi successi figurano anche i brani "Super Superman" (cantata da Miguel Bosé e co-composta con Danilo Vaona), "Sylvie", "Ancor di più" (del 1978) e "Ba Ba Go Go" (del 1983).

Il bel sorriso di Felisatti in una foto scattata nella nostra redazione

Quella di Piter è una famiglia legatissima al mondo musicale. La sorella Fiorella Felisatti è una delle voci ufficiali di Radio Italia, e iniziò a Vigevano con Radio Informatore. La verve e la simpatia di Felisatti, rimasti fino all'ultimo momento, saranno difficili da dimenticare per chi lo ha conosciuto bene.