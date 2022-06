Piter Felisatti: i funerali martedì mattina a San Pietro Martire

Martedì mattina alle 9,30 presso la chiesa di San Pietro Martire, a Vigevano. Sarà questa la data dei funerali di Gianpietro Felisatti. "Piter", come lo conoscevano tutti, è scomparso ieri mattina al policlinico San Matteo di Pavia. Aveva 72 anni ed era una figura di primissimo piano della musica italiana.

Piter Felisatti

Vigevanese doc, dal suo genio compositivo sono nati brani come "Sei bellissima" di Loredana Bertè e "Il mare calmo della sera" di Andrea Bocelli, oltre a collaborazioni con Miguel Bosè, o Zucchero. Stamattina Fiorella Felisatti, sua sorella, speaker per Radio Italia, lo ha ricordato così: «Anche se perdere un fratello è un dolore immenso, un grande artista non se ne va mai veramente. Le tue canzoni sono un lascito che rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci. Buon viaggio Gianpietro».