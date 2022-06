Ettore Gerosa è il nuovo sindaco di Mortara

Ettore Gerosa, chirurgo in pensione di 67 anni, esponente di Fratelli d’Italia, è il nuovo sindaco di Mortara. Ha prevalso nettamente nel ballottaggio di oggi, in un derby tutto interno al centrodestra, sul candidato della Lega Gerry Tarantola, vicesindaco uscente. Il dato è ancora estremamente provvisorio, lo spoglio è appena iniziato, ma l’esito non appare in discussione. Nella prima sezione che alle 23,15 ha già completato i conteggi, la 15, il risultato vede Gerosa al 70,6%. E in tutte le altre i mucchi delle schede per i due sfidanti sono di altezza ben diversa, ovunque a favore di Gerosa.

Al primo turno due settimane fa l’esponente di Fratelli d’Italia, sostenuto anche da due liste civiche, “Viviamo Mortara” e “Insieme… si può!”, era risultato nettamente in vantaggio, con il 43,00%, quasi mille voti davanti a Tarantola, che si era fermato al 27,05% con una netta sconfitta della Lega, reduce da dieci anni di amministrazione monocolore, e un risultato deludente delle altre due liste che l'appoggiavano, Forza Italia e la civica "Mortara al Centro".

Una rimonta era possibile solo pescando abbondantemente nella vasta platea degli astenuti, cosa che non è avvenuta. Anzi l’affluenza è scesa di parecchio, dal 52,77% al 40,85%, segno che moltissimi degli elettori degli altri due candidati, Marco Barbieri del Pd e Giuseppe Abbà di Rifondazione, hanno scelto a loro volta di ingrossare le fila del non voto.

Notizia in aggiornamento