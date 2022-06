Il trionfo di Ettore Gerosa: «Pronti ad aprire un nuovo ciclo»

Ettore Gerosa, chirurgo in pensione di 67 anni, esponente di Fratelli d’Italia, è il nuovo sindaco di Mortara. Lo è diventato con un successo nettissimo sul suo concorrente, Gerry Tarantola, in quello che è stato un vero "derby" del centro-destra. Il neo-sindaco ha ottenuto 3.488 preferenze per un totale del 75,04% contro i 1.160 voti di Tarantola che si è fermato al 24,96%, con 461 voti meno del primo turno. Gerosa invece ha incassato 908 voti in più, intercettandone sicuramente un numero significativo anche dagli elettori di Barbieri e Abbà.

I festeggiamenti del neo-sindaco di Mortara

Al primo turno, appena due settimane fa, l’esponente di Fratelli d’Italia, che è stato sostenuto anche da due liste civiche, “Viviamo Mortara” e “Insieme… si può!”, aveva chiuso con un netto vantaggio, quasi mille voti davanti a Tarantola, per il 43% dei suffragi. Il suo rivale si era fermato al 27,05% segnando una netta sconfitta della Lega, che nell'ultimo decennio ha governato la città.

Netta affermazione a Mortara per Fratelli d'Italia

«E' stata una vittoria netta - sono state le prime parole del neo-sindaco - che è l'espressione di una chiara volontà di cambiamento. Un ciclo si è chiuso - ha detto - e a noi spetta la responsabilità di aprirne uno nuovo».

Alle scuole elementari, dove hanno sede tutti e 15 i seggi, lo sconfitto Gerry Tarantola non si è fatto vedere dopo l'inizio dello scrutinio. Solo pochi minuti prima di mezzanotte ha telefonato a Gerosa per augurargli buon lavoro. A fare da "ambasciatrice" degli sconfitti per stringere la mano al neo-sindaco è rimasta Silvia Piani, una dei tre leghisti superstiti che entreranno in consiglio comunale insieme allo stesso Tarantola e a Gigi Granelli.

Quella di Tarantola è di gran lunga la peggiore performance nei ballottaggi a livello nazionale: nessuno degli sfidanti nei 65 comuni andati al secondo turno è andato così male.

Il risultato certifica anche la decadenza dal consiglio provinciale della vice presidente Daniela Bio, di Forza Italia, e del sindaco uscente Marco Facchinotti, della Lega, in quanto entrambi - salvo eventuali dimissioni degli eletti - non entrano in consiglio comunale. Se a lasciare dovesse essere Tarantola, gli subentrerebbe Bio.

Gerosa ha comunicato che annuncerà la composizione della nuova giunta al più tardi nella mattinata di martedì.