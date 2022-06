La vittoria di Gerosa, le immagini della festa

Un successo senza se e senza ma, con il 75,04% dei voti al ballottaggio, che ha annichilito il vice sindaco uscente della Lega, Gerry Tarantola. Ettore Gerosa, chirurgo in pensione di 67 anni, esponente di Fratelli d'Italia appoggiato anche da due liste civiche, è il nuovo sindaco di Mortara. Domenica sera sono bastati 15 minuti di spoglio per capire che non ci sarebbe stata storia: Gerosa era largamente in vantaggio in ogni sezione.

Il candidato, ormai sindaco in pectore, è arrivato alle scuole elementari, sede dei 15 seggi elettorali, intorno alle 23,30, accolto dai suoi supporter che gli hanno tributato il trionfo. Lo sconfitto, Tarantola, non si è fatto vedere.

Nel video di Josè Lattari le fasi dello spoglio e poi dei festeggiamenti, oltre alle prime dichiarazioni a caldo del neo sindaco.