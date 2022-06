Il sindaco Gerosa ha annunciato la nuova giunta di Mortara

Laura Gardella vicesindaco con delega, tra l’altro, a commercio, turismo, polizia locale e sicurezza, altri due assessorati a Fratelli d’Italia, Pierangela Salsa e Andrea Olivelli, uno a Viviamo Mortara che alla fine ha accettato di entrare in giunta, Renato Ferraris, e un’esterna, Cristrina Maldifassi. Sono state quasi tutte confermate le voci sulla squadra del neo sindaco di Mortara Ettore Gerosa, annunciata questa mattina, a sole 36 ore dalla chiusura dei seggi che gli hanno regalato un trionfo superiore al 75% nel ballottaggio con Gerry Tarantola.

A Cristina Maldifassi vanno, tra l’altro, urbanistica, attività produttive e servizi sociali; ad Andrea Olivelli lavori pubblici, ambiente e sport; a Pierangela Salsa cultura e istruzione; a Renato Ferraris, ex bancario e ora consulente finanziario, deleghe importantissime come bilancio e finanze, tributi e progetti Pnrr. Infine il sindaco si occuperà in prima persona di personale, protezione civile, salute e sagra.

Ma tutti i consiglieri di maggioranza, ha sottoneato Gerosa, avranno un incarico specifico di cui occuparsi, in affiancamento a un assessore, sulle stesse materie o su altre che non sono state assegnate, come ad esempio le frazioni. Il primo consiglio comunale dovrebbe tenersi lunedì 11 luglio.