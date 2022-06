A Garlasco una casa per i pellegrini della Via Francigena

Nel video di Jose Lattari, l'intervento del sindaco di Garlasco Simone Molinari

Un tassello importante nel percorso di valorizzazione della Via Francigena e, in generale, della storia e della cultura del territorio lomellino. È stata inaugurata oggi pomeriggio (giovedì) la “Casa del pellegrino” di Garlasco, una struttura di accoglienza e ristoro che sarà in grado di ospitare fino a sette persone. I locali dedicati, prima sede di alcune associazioni, si trovano vicino alla biblioteca, in via SS. Trinità: si tratta di un trilocale, con due camere, una cucina, un bagno con sei posti letto e uno in sala.

«Siamo partiti – riferisce il sindaco di Garlasco Simone Molinari – con una riflessione sul nostro territorio. Da un dato di fatto, ovvero che la Lomellina è una zona “depressa”. È quindi fondamentale puntare sulle tipicità locali, sui nostri punti forti. A Garlasco c’è l’agricoltura, in particolare la coltivazione del riso, e su questo fronte l’attuale amministrazione sta lavorando a una grande festa che si terrà nella primavera del 2023. E, sempre nella nostra città, è tipico il suino nero, il pursè negar, a cui da anni viene dedicata una sagra di successo. Ma occorreva fare qualcosa per i pellegrini in transito sul tratto di Francigena lomellina, pellegrini che aumentano ogni anno».

Il 20 maggio anche Martina Maccari, moglie del calciatore Leonardo Bonucci, è passata da Garlasco durante il suo viaggio per raccogliere fondi da destinare alla Neurochirurgia Pediatrica del Regina Margherita di Torino, ospedale dove era stato curato il figlio; il progetto benefico che ha ideato si chiama “Sulla stessa strada”. E, nel mese di agosto, sempre a Garlasco è prevista una tappa del “Cammino di Alice”, dedicato alla lotta contro la violenza di genere.

Gli spazi della Casa del pellegrino sono stati rinnovati e arredati di nuovo. La cucina nuova e la biancheria sono stati donati, mentre la maggior parte degli arredi e degli elettrodomestici – tra cui una lavatrice, una asciugatrice e un forno a microonde – sono stati acquistati direttamente dagli amministratori, che hanno messo a disposizione una parte delle indennità di carica. Un artista sta inoltre realizzando un affresco di benvenuto nella stanza di ingresso e verrà posizionata la segnaletica.

«Stipuleremo delle convenzioni con ristoratori e bar – spiega il primo cittadino di Garlasco – Ed è stata attivata una mail dedicata per prenotare il pernottamento, comunicata anche sui canali ufficiali della Francigena. Il sistema verrà poi gestito dalla biblioteca».