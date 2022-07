Ondata di caldo in Lombardia, temperature fino a 40 gradi. Il primo picco previsto per venerdì

«Siamo alla vigilia di una nuova ondata di caldo». Il servizio meteorologico di Arpa Lombardia ha diffuso le previsioni per i prossimi giorni. A partire da domani (giovedì 14 luglio) la Lombardia, come la gran parte della Penisola, sarà investita da un'ondata di caldo che durerà per circa 10 giorni. «Il prolungato innalzamento delle temperature massime – fanno sapere gli esperti – vedrà due fasi più acute, la prima nella giornata di venerdì 15 e la seconda, probabilmente più intensa e duratura, tra martedì 19 e sabato 23 luglio. Anche le temperature minime in pianura si innalzeranno diversi gradi sopra le medie, mantenendosi quasi ovunque oltre i 20°C e facendo aumentare, di conseguenza, la serie delle notti tropicali, che in Lombardia nel suo totale ha già battuto ogni record storico climatico delle misure effettuate dal 1901 ad oggi».

L'ondata di caldo è causata dall'espansione di anticiclone di origine sub-tropicale dal nord Africa verso i paesi affacciati sul Mediterraneo. «La massa d'aria estremamente calda, che già da giorni interessa la penisola iberica, è sospinta progressivamente verso est da una circolazione depressionaria – spiegano da Arpa – e nei prossimi giorni, dopo il transito su Francia e Regno Unito, raggiungerà l'Italia e l'Europa centrale, dove tenderà a stazionare. Sulla nostra Regione inizierà così un nuovo periodo di caldo anomalo piuttosto prolungato, con temperature minime e massime costantemente al di sopra delle medie di almeno 3-5 gradi».

LE PREVISIONI DEL SERVIZIO METEOROLOGICO DI ARPA LOMBARDIA