Via Francigena: a Nicorvo l'ostello accoglie i pellegrini in viaggio con gli amici a quattro zampe

Il caldo afoso di queste settimane non frena i pellegrini in marcia lungo la Via Francigena. Le tappe lomelline sono sempre più frequentate e molti viaggiatori scelgono di fermarsi all’ostello di piazza della Libertà 4, a Nicorvo. C’è chi arriva anche da altri continenti, perfino da Stati Uniti e Australia, alcuni accompagnati dai loro cani. «È un tipo di turismo semplice ed essenziale – raccontano i volontari dell’ostello di Nicorvo – rispettoso della natura e dell’uomo. Sono persone che arrivano da tutto il mondo e percorrono in silenzio questa antica Via portando nell’animo il desiderio di ritrovare una dimensione spirituale che spesso la vita quotidiana ci impedisce di coltivare. Li vediamo vestiti da “Indiana Jones”, con cappelli e grandi zaini. Riposano all’ombra, sulle panchine del paese, mentre si rinfrescano con l’acqua della fontanella comunale». Ci sono pellegrini di tutte le età, sia giovani sia anziani. Alcuni si muovono in piccoli gruppi, altri preferiscono viaggiare in solitaria. La maggior parte viaggia a piedi, altri preferiscono la bicicletta.

«Normalmente si fermano per una notte o per poche ore – riferiscono da Nicorvo – e volentieri si soffermano a chiacchierare con chi incontrano, e a condividere la propria “storia”. Come Kèmal Chetitah che dall’Inghilterra si sta dirigendo a Roma per sensibilizzare le persone verso il problema del tumore alla prostata. Lungo il suo cammino ha incontrato Camille, pellegrina francese che, con il suo cane Sam, sta percorrendo le stesse strade e sono arrivati qualche giorno fa nel nostro piccolo paese visto che accoglie anche gli animali, cosa che non tutti gli ostelli fanno. È stato bello che abbiano condiviso con noi un pezzo del loro cammino. Tra qualche giorno arriverà un’intera famiglia di 6 persone: mamma, papà, 3 ragazzi, un neonato e il loro cane».