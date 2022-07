Treni, 14 linee ferroviarie regionali su 42 non raggiungono l'indice di affidabilità fissato dalla Regione

Sono 14 sulle 42 linee ferroviarie complessivamente monitorate che lo scorso mese di maggio non hanno raggiunto l'indice di affidabilità minimo stabilito dalla Regione e fissato al 5%. La quarta peggiore tratta in assoluto, alle spalle della Voghera-Piacenza (9,16%); della Piacenza-Lodi-Milano (9,15%) e della Lecco-Molteno-Como (8,82%) è la Milano-Mortara che si attesta all'8,66%. Alla luce di questi riscontri per tutti i viaggiatori in possesso di un abbonamento mensile o annuale il mese prossimo verrà erogato il “bonus”.

Il quadro completo della rete ferroviaria regionale

La situazione resta però decisamente preoccupante per la tratta lomellina, che sposta ogni giorno da non meno di ventimila persone, alle prese con frequenti disservizi, ritardi e cancellazioni. E non meglio vanno le cose per diverse altre tratte della provincia: la Stradella-Pavia-Milano ha evidenziato un indice di affidabilità dell'8,44%, la Pavia-Torreberetti-Alessandria del 7,14%, la Pavia-Mortara-Vercelli del 6,12%.