Via Cairoli, da martedì si riapre (ma solo un tratto) VIDEO

VIGEVANO - Da martedì 19 termineranno parte dei disagi creati dal cantiere in via Cairoli, dove si stava realizzando il rifacimento della pavimentazione in porfido. NEL VIDEO LE IMMAGINI DEI LAVORI QUASI TERMINATI IN VIA CAIROLI

Si potrà di nuovo, quindi, dal ponte della Giacchetta, andare verso via Cairoli e girare verso la scuola o andare diritto in via Rocca Vecchia. Il tratto da ultimare, quello verso la stazione «riaprirà entro l'11 settembre, prima che riprendano le scuole, speriamo anche con qualche giorno d'anticipo sul termine stabilito», ha detto il sindaco Andrea Ceffa, ieri mattina in via Cairoli con il tecnico comunale Riccardo Cinà per un sopralluogo.

La pavimentazione è stata realizzata con ciottoli di porfido più grandi del solito poiché in quel tratto vi è un passaggio molto frequente di autobus. E gli attraversamenti pedonali, realizzati con pietre diverse, non comportano manutenzione della segnaletica orizzontale.

«La parte conclusiva di via Cairoli, quella in corrispondenza del Liceo - ha spiegato ancora il sindaco - è già stata progettata e finanziata ma sarà realizzata più avanti perché la chiusura totale della via avrebbe creato troppi disagi e problemi di sicurezza trattandosi di cantieri differenti».

Ceffa ha anche indicato una data per la chiusura di un cantiere che ormai dura più di sei mesi: quello in via Decembrio dovrebbe essere smantellato a fine luglio.