Campagna vaccinale ripartita, ma il Ducale resta chiuso

Dal 12 luglio è ripartita la campagna vaccinale con l’estensione a tutti gli over 60 e le somministrazioni sono notevolmente aumentate. Ma l’unico hub vaccinale della Lomellina, al centro commerciale “Il Ducale” di Vigevano” è stato chiuso dal 30 giugno e Asst non ha intenzione di riaprirlo, nonostante la pressante richiesta del sindaco Andrea Ceffa.

«La razionalizzazione dei centri vaccinali per il periodo estivo – dicono dalla direzione generale – è avvenuta sulla base delle indicazioni regionali e in accordo con Ats Pavia, con l’obiettivo di mettere a disposizione un numero di “slot” adeguato all’attuale domanda della popolazione. Tale razionalizzazione è necessaria anche per ottimizzare l’impiego del personale nel periodo estivo. Alla luce di tutte queste considerazioni, e del fatto che il numero delle prenotazioni risulta in progressiva diminuzione, si conferma, per il periodo estivo, l’attività del centro vaccinale Auser di Voghera, come da indicazione regionale».

Dunque gli over 60 lomellini che vogliono vaccinarsi con la quarta dose dovranno rassegnarsi a una trasferta a Voghera, a Pavia o Abbiategrasso. Solo solo i più fortunati potranno sfruttare i pochi slot disponibili in qualche farmacia. Teoricamente in Lomellina sono 15 a vaccinare, sulle 532 di tutta la regione, ma in pratica i posti proposti dal sistema regionale sono pochissimi e disponibili solo a distanza di settimane.