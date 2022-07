"Solidali Insieme”: al Ducale la lotteria che fa bene

Per farlo, Il Ducale ha realizzato una lotteria dal nome significativo, “Solidali Insieme”, e rivolta a tutta la comunità. I Vigevanesi potranno contribuire all’obiettivo di raccolta acquistando i biglietti al costo unitario di 1 Euro nella postazione installata all’interno del Centro Commerciale a partire dal 22 luglio e fino al 28 agosto nelle giornate di sabato e domenica dalle 15 alle 19 e nei mesi di settembre e ottobre dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19, o tramite i volontari della Croce Rossa. In palio, la possibilità di vincere numerosi premi (un Iphone 12, occhiali Ray-Ban Stories, Air Pods e altri prodotti), ma soprattutto la certezza di contribuire a un’iniziativa solidale direttamente rivolta al territorio.



A corredo della lotteria il Centro Commerciale Il Ducale organizzerà una serie di incontri volti a formare i bambini sui temi della prevenzione e di un corretto stile di vita, e a fornire agli adulti strumenti e consigli estremamente utili per affrontare emergenze di diverso tipo. Gli eventi dedicati ai bambini inizieranno con la sensibilizzazione sull’importanza, per lo sviluppo psico-fisico, di una corretta alimentazione e del movimento. Proseguiranno con un focus sull’educazione igienico-sanitaria e sui benefici della pet therapy, mentre gli eventi per gli adulti spazieranno dal corso di disostruzione pediatrica a consigli per la prevenzione degli incidenti domestici, fino alla verifica della conoscenza della segnaletica di sicurezza.

Il calendario formativo partirà sabato 24 settembre e proseguirà per i successivi 4 sabati di ottobre, culminando nell’evento di estrazione dei biglietti della lotteria, lunedì 7 novembre. Il Centro Commerciale Il Ducale di Vigevano invita tutta la comunità a partecipare all’iniziativa solidale e al ciclo di conferenze. Tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito ilducale.it e sulle pagine Facebook e Instagram del Centro Commerciale.