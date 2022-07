Areu: aumenta il numero medio di richieste giornaliere di soccorso sanitario

Un consistente aumento della media giornaliera delle richieste di soccorso sanitario rispetto agli ultimi tre anni. E' quello che emerge dal report dell'attività gestita dalle Sale operative regionali di emergenza-urgenza e suddivise per articolazioni aziendali territoriali di competenza del 118.

La tabella diffusa da Areu

Secondo i dati a disposizione, in provincia di Pavia le richieste medie giornaliere di intervento nel periodo giugno-luglio sono state 229 contro una media di 193 dello stesso periodo degli anni 2019, 2020 e 2021. In quella di Bergamo 312 (266), in quella di Brescia 379 (312), in quella di Como 207 (170), in quella di Cremona 118 (102), in quella di Lecco 122 (99), in quella di Lodi 79 (72), in quella di Mantova 133 (115), in quella di Milano 1.563 (1.230), in quella di Monza 288 (217), in quella di Sondrio 73 (62) e in quella di Varese 366 (266). L'incremento registrato rispetto allo stesso periodo degli ultimi anni è legato sia alle temperature più elevate rispetto alla media stagionale, sia ad un numero maggiore di pazienti positivi al Covid-19. In alcuni territori infine ad incidere sulla media giornaliera è anche la presenza dei turisti determinata dal periodo delle vacanze.