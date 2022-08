«Per salvare i raccolti servono subito misure straordinarie e non più rinviabili»

«Bisogna agire immediatamente, i prossimi giorni saranno cruciali per determinare la sopravvivenza dei raccolti ancora salvabili e delle aziende del nostro territorio». A parlare è la presidente di Confagricoltura Pavia, Marta Sempio, a margine dell’incontro con il Sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio e l’onorevole Marco Maggioni.

Confagricolura, insieme ai consorzi irrigui, chiede una «riduzione del 90% del deflusso minimo vitale per almeno 10 giorni e un immediato e non più rinviabile rilascio straordinario dagli invasi piemontesi e valdostani. Tali interventi sono quanto mai necessari per salvare la produzione alimentare nazionale».