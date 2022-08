Meteo in Lombardia: oggi il picco del caldo, nel fine settimana in arrivo temporali

Il picco del caldo in Lombardia è previsto per la giornata di oggi, con temperature fino a 38 gradi. Già dalla serata, però, gli esperti indicano un abbassamento del termometro, con l’arrivo di aria più fresca grazie a un perturbazione. Nel fine settimana sono attese precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, che dovrebbero interessare non solo le zone montuose, ma anche la pianura.

Le previsioni diffuse nel bollettino meteo di Arpa Lombardia



«Il moderato o forte calo termico – specificano da Arpa Lombardia –, determinato a tutte le quote dalla coda di tale struttura depressionaria, congiuntamente ad un flusso umido dai quadranti meridionali, va a determinare un aumento dell'instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale inizialmente sui rilievi, in successiva probabile estensione alle zone di pianura. Da lunedì mattina in poi, graduale ritorno a condizioni più stabili, con correnti in quota da settentrione».