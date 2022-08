Rette minori: il comune di Ceretto dichiara il dissesto finanziario, lunedì manifestazione dei sindaci lomellini

Le cause che hanno portato l’amministrazione comunale di Ceretto Lomellina, paese di circa 200 abitanti, a dichiarare il dissesto finanziario sono scritte nero su bianco nella delibera di consiglio del 29 luglio, in cui si parla di «problemi strutturali di medio e lungo periodo che hanno iniziato a manifestarsi alcuni anni fa e che si sono aggravati in questo ultimo periodo (…) A peggiorare la situazione economico finanziaria, negli ultimi anni, ha concorso principalmente il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Milano, con il quale è stato disposto che dal 15 marzo 2018, tre ragazze minorenni residenti in Ceretto Lomellina, venissero allontanate dalla famiglia di origine e collocate in una struttura comunitaria, con conseguente onere delle rette di tale struttura pari a 93.075 l’anno, posto a carico del Comune (…)». A nulla sono valsi i tentativi di ridurre ogni spesa superflua, o meglio "non strettamente necessaria", per riuscire a far tornare i conti. Negli ultimi anni erano stati tagliati anche alcuni servizi, come lo scuolabus e il trasporto anziani, e gli amministratori avevano rinduciato a percepire l'indennità di funzione.

Nella situazione di Ceretto rischiano di trovarsi anche altri Comuni della Lomellina, così come di altre parti d’Italia. Il sindaco di Mede, Giorgio Guardamagna, ha convocato per lunedì mattina un incontro per cercare di porre l'attenzione sulla complessa problematica. «I sindaci lomellini si ritroveranno a Ceretto per portare la propria solidarietà e vicinanza al collega e amico sindaco Giovanni Cattaneo – fa sapere il primo cittadino di Mede – che in questi giorni ha dovuto subire le conseguenze di normative assurde, dichiarando il dissesto finanziario per i costi di ricovero di minori in strutture dedicate. Un segnale e una voce che vuole arrivare a chi, da anni, non ascolta le esigenze dei Comuni, ed un gesto di amicizia verso chi, pur avendo profuso ogni sforzo, non può più continuare ad occuparsi come giusto sarebbe, dei propri cittadini».