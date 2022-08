Rette minori in comunità, da Ceretto Lomellina l’appello dei sindaci: «Lo Stato faccia la propria parte»

«Dobbiamo rompere le "scatole”. Questo non è un problema solo della Lomellina, ma di rilevanza nazionale. Chi decide finora è stato insensibile al grido di dolore che arriva dai territori. Questa volta la Lomellina alzi la voce». A parlare è il sindaco di Mede, Giorgio Guardamagna, tra i promotori dell’incontro che si è tenuto questa mattina (lunedì) in Municipio a Ceretto Lomellina, comune di 200 abitanti, che pochi giorni fa ha dovuto dichiarare il dissesto finanziario, non riuscendo più a far fronte alle spese di mantenimento di tre minori, collocati in una struttura residenziale quattro anni fa dal Tribunale.

Un problema, quello delle spese di mantenimento per i minorenni che vengono tolti dalla famiglia di origine, che è stato più e più volte segnalato da diversi sindaci della Lomellina, attraverso petizioni, proposte, e perfino un convegno che si sarebbe dovuto tenere a Breme nel marzo 2020, poi saltato a causa della pandemia. «C’è un sindaco – ha continuato il primo cittadino di Mede – che è stato “defenestrato” dalla sua funzione, un sindaco votato democraticamente. E questo per delle regole assurde, che portano il Comune nelle mani di un commissario. Questo aspetto non è secondario. È un rischio che tutti i sindaci possono correre. Ora è necessario trovare un percorso condiviso e responsabile, e sono convinto che anche lo Stato debba fare la propria parte».

«La parola dissesto – è stato l’intervento del sindaco di Ceretto Giovanni Cattaneo, intervento che si è concluso con un lungo applauso, con i presenti in piedi per manifestare solidarietà – incute sempre grande timore per un amministratore locale, perché equivale al fallimento di un Comune. Convivo con tutto questo dal marzo del 2018, da quando il Tribunale dei minori ha disposto il trasferimento in comunità di tre ragazze minorenni. La retta era di 85 euro al giorno a testa. Ci siamo subito preoccupati delle conseguenze sul bilancio e avevamo contatto la Corte dei Conti, che ci aveva spiegato come le spese sociali vadano pagate prima delle altre».

Nel video, l'intervento del sindaco di Ceretto Giovanni Cattaneo

Nonostante tutte le misure intraprese – dal taglio di tutti i servizi come scuolabus e trasporto anziani, fino alla rinuncia delle indennità di carica per gli amministratori, i quali si sono perfino offerti di effettuare, a titolo volontario, alcuni lavori di manutenzione del verde – non si è potuto “salvare” il bilancio. Il sindaco Cattaneo ha tentato ogni strada. Ha provato anche a bussare alla porta della Regione, dove gli hanno prospettato come soluzione quella di realizzare un’unione dei Comuni. Pur trovando due enti locali disponibili – Castelnovetto e Langosco – ormai non c’erano più i tempi tecnici per evitare il dissesto.

«Lo scorso anno abbiamo potuto accedere a contributi per rinnovare l’arredo dell’aula consiliare – spiega il primo cittadino di Ceretto – ma non non per far fronte a queste spese. Avrei preferito mantenere i vecchi tavoli, e poter continuare ad amministrare il paese. Questa vicenda ha suscitato un certo clamore mediatico, mi auguro che possa servire a cambiare le leggi che hanno portato a questa situazione. Chiudo con un rilievo: spesso sento dire che gli amministratori della Lomellina non sono uniti, la presenza oggi di tutti questi sindaci dimostra che non è vero».

Gli amministratori lomellini sono stati tutti d’accordo sul da farsi: riprendere il percorso, interrotto dal Covid, e costituire al più presto un comitato ristretto di sindaci che in breve tempo formuli una proposta concreta. «Ceretto è un comune “sano”, queste leggi hanno portato in dissesto un ente ben amministrato – è stato l’intervento dell’ex sindaco di Breme Francesco Berzero – Nel 2020 eravamo riusciti a coinvolgere circa 150 sindaci della provincia di Pavia e di Alessandria, Anci Lombardia e nazionale, oltre a diversi parlamentari, che avevano presentato delle interrogazioni. La mia proposta è che i costi delle rette siano addebitate al Ministero competente. I minori in comunità sono “figli dello Stato”, deve essere garantita una copertura del 100% delle spese. Vogliamo tutelare i minori. Ma il problema oggi è anche tutelare i Comuni. Chi lo fa?».

Nella foto in basso, da sinistra: i sindaci Michele Ratti (Nicorvo), Giorgio Guardamagna (Mede), Giovanni Cattaneo (Ceretto), Andrea Ceffa (Vigevano)

Anche il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, ha voluto essere presente e manifestare la propria solidarietà all’amministrazione di Ceretto. Come referente del piano di zona della Lomellina, conosce a fondo il problema e ha cercato di alleggerire l’impatto della spesa delle rette con la creazione di un fondo di solidarietà a disposizione dei piccoli Comuni. Una misura, però, che non si è rivelata sufficiente. «Sono molto colpito – ha dichiarato il primo cittadino di Vigevano – dalle parole del sindaco Cattaneo, e dalla passione che ha dimostrato nei confronti della propria comunità. Mi auguro che possa tornare al più presto a svolgere questo compito. Tanti oggi, soprattutto a Roma, dovrebbero prendere esempio da quanto è stato fatto qui, dove un sindaco ha svolto interventi di giardinaggio e di sistemazione del verde come volontario pur di garantire un servizio ai propri cittadini. Il problema delle spese per i minori in comunità è enorme e riguarda tutti, pure i Comuni più grandi, anche se questi ultimi hanno senz’altro più possibilità di manovra nei bilanci. Servirà quanto è successo qui per smuovere qualcuno a Roma? Me lo auguro, siamo stufi di sentire solo parole».



Molti altri sindaci e amministratori sono intervenuti nel corso dell’assemblea. Il primo cittadino di Zeme, Massimo Saronni, ha parlato dell'opportunità di realizzare una comunità lomellina, sul modello di quanto già fatto in Oltrepò con la Comunità montana, con l’obiettivo di affrontare insieme una serie di questioni comuni, dalla sanità al trasporto locale. Ha inoltre proposto di formare una delegazione che sottoponga la problematica direttamente al Presidente della Repubblica. Hanno preso la parola i rappresentanti di Mortara, Gambolò, Garlasco, e Torre Beretti e Castellaro, quest’ultimo sottolineando di rischiare tra qualche settimana una situazione analoga a quella di Ceretto.

Il sindaco di Nicorvo Michele Ratti ha poi lanciato l'idea di costituire un fondo (un euro per abitante) da attivare immediatamente, per cercare di salvare l’amministrazione di Ceretto. Ma la strada sembra ormai intrapresa. Il 12 agosto la delibera che dichiara il dissesto del Comune diventerà esecutiva. A quel punto la documentazione verrà trasmessa al Ministero dell’Interno e alla Corte dei Conti, e si procederà poi ad avvisare la presidenza della Repubblica e a nominare un organismo straordinario.