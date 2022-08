Vaiolo delle scimmie: da domani si aprono le prenotazioni per vaccinarsi

Sta per partire la campagna di vaccinazione per contrastare l’epidemia di Monkeypox, il vaiolo delle scimmie. In Lombardia le prenotazioni apriranno domani, mercoledì 10, da mezzogiorno sul portale regionale (QUI IL LINK). Il Ministero della Salute ha messo a disposizione 2mila dosi, che saranno ripartite in base all’andamento dei casi, il 70% dei quali è stato rilevato tra persone residenti a Milano; al policlinico San Matteo di Pavia ne verranno consegnate 140.

« I vaccini – fanno sapere dalla Regione – verranno somministrati dai "Centri per la prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse" (centri IST/MTS) delle ASST/IRCCS lombarde e le prime dosi di vaccino "Jynneos" verranno inoculate a partire da domani, mercoledì 10 agosto, e saranno erogate a persone diverse. Successivamente Aria (l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) attiverà un sistema di raccolta di prenotazione in previsione dell’arrivo di ulteriori vaccini». Non verranno vaccinate le persone che hanno già ricevuto una vaccinazione contro il vaiolo. «Indicativamente sono da accettare solo vaccinandi con meno di 45 anni» precisa la Regione.

LA DISTRIBUZIONE DELLE DOSI:

IRCCS Policlinico Milano 280

ASST FBF Sacco, 280

ASST Santi e Paolo, 280

ASST Niguarda, 240

IRCCS San Raffaele, 280

IRCCS San Matteo Pavia, 140

ASST Spedali Civili di Brescia, 100

ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 140

ASST Monza, San Gerardo, 140

ASST Sette Laghi – Ospedale di Circolo di Varese, 120