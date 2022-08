La precedenza all’incrocio? È indicata a metà

A maggio un cittadino di Vigevano ci aveva scritto per segnalare l’assenza di segnaletica all’incrocio di via Marsala, all’angolo con via Calatafini. Nel giro di qualche giorno era poi stato installato un nuovo cartello verticale con la relativa segnaletica che obbliga gli utenti della strada a rispettare la precedenza. Ma, a distanza di oltre due mesi, manca ancora la segnaletica orizzontale. Sull’asfalto, infatti, non è stata disegnata la relativa linea a terra.

«Un automobilista poco attento – ci scrive un residente della zona – potrebbe non accorgersi della precedenza e tirare dritto. Sono passate diverse settimane da quando è stato posizionato il nuovo cartello, ma poi non si è provveduto a completare il lavoro. Mi auguro, visto che ci sono dei cantieri aperti in città, che qualcuno si ricordi di venire anche qui a sistemare una volta per tutte la segnaletica».