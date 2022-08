Furti di identità online: Lombardia terza in Italia

La Lombardia è la terza regione italiana più bersagliata dalle frodi online con una media di 9 casi al giorno. E' quello che emerge dai dati dell'Osservatorio sulle frodi creditizie e furti di identità realizzato da Crif-MisterCredit. Il sistema utilizzato è quello del furto dell'identità attraverso le email: associando codice fiscali, numeri di carta di credito e password il gioco è fatto. Al primo posto in regione c'è Milano con 1.178 casi in un anno; seguita da Brescia (405, 15° in Italia) e Bergamo con 312. In provincia di Pavia le frodi accertate sono state 265.

I ladri informatici prediligono gli under 30

I «cyberladri» hanno cambiato modalità rispetto al passato: sono cresciuti del 52% i raggiri sotto i 1.500 euro ma anche quelli molto consistenti, tra i 5 ed i 10 mila euro (+45,7%) e sopra i 10 mila euro (+13,9%). In un terzo dei casi la frode ha come obiettivo l'acquisto di beni, auto, moto, articoli di elettronica; sono in crescita quelli sulle carte di credito (+59,7%) e quelli sui prestiti personali (+56,6%). Le vittime sono generalmente uomini, per lo più under 30 mentre calano gli over 60.