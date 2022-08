Annullato lo spettacolo di Katia Follesa e Angelo Pisani

Lo spettacolo “Finché social non ci separi” con Katia Follesa e Angelo Pisani, in programma in Castello a Vigevano il prossimo 3 settembre non si terrà. Gli artisti hanno interrotto il tour per impegni televisivi di Katia Follesa. Con quella di Vigevano “saltano” anche le date di Piacenza e Roma. Le richieste di rimborso dei biglietti tramite il circuito Tickeonline dovranno pervenire entro il 13 settembre. Per indicazioni sulle procedure ci si può collegare alla pagina www.rimborso.info. Per coloro che invece sono in possesso di un vocher intestato alla Promoter di Silvio Petitto, emesso per l’annullamento nell’aprile di due anni fa dopo la cancellazione della rassegna Arte dei Comici a causa del Covid, i voucher, con scadenza 2023, restano validi.

Il 3 settembre è previsto lo spettacolo di Angelo Pisani

L’agenzia Promoter con Ad Management propone due iniziative per andare incontro al pubblico vigevanese. Il 3 settembre alle 21 presso il Castello di Vigevano è previsto lo spettacolo “Scomodo, vite di uomini, mariti e padri” che sarà gratuito. Mentre a chi è in possesso del voucher emesso per l’annullamento della rassegna Comici del Cagnoni si darà la possibilità di cambiarlo con un biglietto per lo spettacolo di Andrea Pucci in programma a Vigevano il 10 settembre per una poltrona di primo settore senza nessun costo aggiuntivo.