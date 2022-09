Martedì a Robbio la più importante fiera agricola della Lombardia

La siccità sarà tra i temi al centro della conferenza in programma domani mattina (martedì) al palasport di Robbio, organizzata in occasione dell'annuale fiera agricola, tra le più importanti a livello regionale. L'appuntamento è alle ore 10 al palasport. Tra gli argomenti in agenda, anche la perdita di produzioni e carenza di prodotto per l'industria, l'aumento esponenziale dei costi, la piantumazione delle fasce fluviali e il pioppo come coltura alternativa ecosostenibile.

«Hanno confermato la presenza – fa sapere il sindaco di Robbio Roberto Francese – il sottosegretario all'agricoltura Gian Marco Centinaio, il presidente della commissione agricoltura regionale Ruggero Invernizzi, il rappresentate lomellino in provincia Antonio Costantino e diversi onorevoli e politici nazionali. Saranno inoltre presenti i vertici di Est Sesia, tutte le associazioni di categoria, Riso Gallo e il mondo dell'industria, tanti sindaci e tantissimi agricoltori della zona».

Nella foto, al centro, il sindaco di Robbio Roberto Francese durante la preparazione della paniscia in occasione del palio dl' Urmon

La tradizionale esposizione bovina, equina e dei mezzi agricoli verrà organizzata in viale dell'Artigianato; durante la giornata sarà possibile degustare prodotti tipici. Sarà ancora attivo il maxi luna park, con le apertura della fiera campionaria e della fiera mercato in centro.