Autoguidovie, trasporto dedicato per 300 alunni di due plessi della città

Autoguidovie, in collaborazione con il Comune di Voghera, svolge un servizio di trasporto scuolabus dedicato ai due comprensori scolastici della città irienze: il “Dante Alighieri” ed il “Sandro Pertini”. Quello erogato da Autoguidovie è un servizio che copre i quartieri che fanno capo ai due plessi scolastici ed è svolto con autobus di ultima generazione, che garantiscono basse emissioni allo scarico e dotazioni tecnologiche volte ad assicurare la massima sicurezza per gli studenti e per l’autista. «Lo scuolabus di Voghera è servizio di alta qualità, creato sulle specifiche esigenze delle famiglie; ad oggi sono già stati venduti 190 abbonamenti – spiega Oscar Petris, responsabile di esercizio di Autoguidovie – Si tratta di un progetto realizzato grazie alla collaborazione e al supporto del Comune di Voghera e della dirigenza scolastica dei plessi interessati con cui abbiamo avviato un percorso di costruzione per un offerta sostenibile, sicura e sempre più vicina al cittadino e al territorio».

Saranno 300 gli studenti coinvolti nel progetto (foto di repertorio)

Vista la particolarità del servizio Autoguidovie ha previsto personale altamente qualificato, con una forte professionalità e con un’esperienza decennale maturata proprio sul territorio di Voghera. Usufruiscono del trasporto più di 300 studenti che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Lunedì 19 settembre dalle 10 alle 14 sarà operativo l'infopoint Autoguidovie di Voghera, per la vendita degli abbonamenti.