Guida alle elezioni politiche: come si vota, il sistema elettorale, i documenti necessari, come recuperare la tessera elettorale

Domenica 25 settembre gli italiani potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23. Dovranno scegliere 400 deputati e 200 senatori, il numero stabilito dalla riforma del 2020 che ha tagliato quasi 350 parlamentari.

Non è cambiata, invece, la legge elettorale (sono stati solo ridisegnati i collegi): un misto di maggioritario e proporzionale, con una parte di deputati e senatori che saranno eletti nei collegi uninominali, dove passa chi prende più voti e una parte (il 61%) che sarà eletta attraverso i listini bloccati del proporzionale.

Una novità è rappresentata dalla prima volta in cui tutti i maggiorenni potranno votare sia per la Camera che per il Senato. Non sarà più necessario avere 25 anni per ricevere la scheda relativa agli aspiranti senatori. Potranno votare, quindi, tutti i cittadini italiani di età superiore ai 18 anni.

Agli elettori saranno consegnate due schede, una per la Camera (rosa) e una per il Senato (gialla).

I nomi dei candidati sono già stampati sulla scheda: non sono previste preferenze, non si deve scrivere nulla sulla scheda.

Si può votare tracciando un segno sul candidato dell’uninominale e poi scegliere anche un partito dell’eventuale coalizione o sulla singola lista collegata

e poi dell’eventuale coalizione o sulla singola lista collegata Se si traccia un segno solo sul nome del candidato uninominale il voto viene anche ripartito tra le liste collegate (in caso di coalizione) in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

il voto (in caso di coalizione) in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio. Il voto espresso tracciando un segno soltanto sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato.

collegato. Non è previsto il voto disgiunto, come avviene invece per le comunali: il voto è nullo se si sceglie un candidato e una lista non collegata.

INFORMAZIONI SUL VOTO

RILASCIO DELLA TESSERA ELETTORALE

Al momento del voto, l’elettore, oltre al documento di identità, deve consegnare la propria tessera elettorale al Presidente del seggio, che la convalida con un timbro negli spazi bianchi.

Nei due giorni antecedenti la data delle votazioni – venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022 – l’ufficio Elettorale sarà aperto dalle 9 alle 18, e il giorno delle elezioni – domenica 25 settembre – dalle 7 alle 23.

Nuovi elettori

Chi ha compiuto i 18 anni di età, oppure si è trasferito recentemente a Vigevano, riceverà al proprio domicilio una comunicazione per il ritiro della tessera. Comunque, anche in caso di mancata ricezione della lettera, è possibile presentarsi agli uffici per il ritiro del documento negli orari sopra indicati, con il proprio documento di identità.

Tessera esaurita o smarrita

Se gli spazi sulla tessera sono già tutti timbrati, è necessario farsi rilasciare una nuova tessera, consegnando nel contempo quella esaurita. Se l’elettore ha invece smarrito la tessera, potrà ottenere un duplicato, compilando personalmente una dichiarazione di smarrimento.

In tutti i casi, è sempre possibile richiedere e far ritirare la tessera elettorale anche da una persona di fiducia, che dovrà esibire il proprio documento di identità.

Richiesta di voto domiciliare per i cittadini sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento per Covid-19

Gli elettori in tali condizioni, in possesso di tessera elettorale valida, dovranno far pervenire all’Ufficio Elettorale il modulo di dichiarazione (scaricabile tra gli allegati a fondo pagina) tra il 15 e il 20 settembre 2022. L’elettore potrà votare per le elezioni politiche e per le quali goda del diritto di elettorato attivo.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati: