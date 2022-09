Una stele ricorderà per sempre le vittime del Covid

Un punto focale di ricordo e raccoglimento per onorare adeguatamente la memoria dei tanti che non sono riusciti a superare il Covid, ma anche un richiamo a fare il possibile (ciascuno per le sue competenze e responsabilità) per impedire che simili tragedie si ripetano. Così, dopo più di due anni dal lancio dell’idea e un iter travagliato e lunghissimo, finalmente anche il cimitero di Vigevano ha la propria stele in memoria delle vittime della pandemia.

La cerimonia d’inaugurazione è stata oggi alle 11, nello spazio antistante l’ingresso principale della chiesa del camposanto. Un momento che ha visto la presenza delle autorità cittadine come il sindaco Andrea Ceffa, militari e civili (la Croce Rossa) e del Distretto Rotary 2050. Particolarmente suggestiva è stata la liberazione di alcune colombe in cielo.

L'intervento del presidente del Rotary club Mede Vigevano, Massimo Villa Questa cerimonia è il momento che completa un iter di più di due anni di impegno del Rotary Club Mede Vigevano. Io ho solo gestito “l’ultimo miglio” ed organizzato le operazioni per arrivare ad oggi. È con tenacia e determinazione che abbiamo raggiunto questo importante obiettivo. La mia considerazione vuol essere un richiamo a tutte le componenti cittadine per sottolineare che collaborando tutti insieme, ciascuno con le proprie competenze, possiamo ottenere grandi risultati per la città. Vi ringrazio per aver sfidato l’inclemenza del tempo ed essere intervenuti oggi. Si tratta di un’opera il cui valore di testimonianza rimarrà a ricordo imperituro delle vittime del Covid.











Un momento che completa una procedura di più di due anni, da quando il Rotary club Mede Vigevano, grazie a un’ispirazione dell’allora presidente, Francesco De Cataldo, ha lanciato in collaborazione con il Comune di Vigevano un concorso d’idee. La commissione ha scelto il progetto dell’artista francese Monique Guichard, socia del club che, dopo aver concluso gli studi a Brera, vive in Italia da decenni. Secondo quanto espresso dalla commissione nella motivazione della scelta, «l’opera esprime sia lo slancio per il superamento della tragedia sia l’imperativo del ricordo delle vittime».

Chi è Monique Guichard (Parigi 1953) Pittrice francese ha saputo imporsi giovanissima a Parigi, pluripremiata in importanti mostre collettive e personali, è diventata italiana dopo oltre trenta anni di residenza a Milano, Vigevano, San Remo,Varese. Interpreta la tecnica del “Particolare” con singolare maestria, affinata ritraendo le spiagge di Bretagna, le insenature della Costa azzurra ed interpretata per i paesaggi della campagna lombarda. Animatrice di un’importante scuola di pittura nel carcere femminile di Vigevano, ha promosso numerosi manifestazioni d’arte e volontariato in Liguria e Lombardia, oltre che in Francia. Ambasciatrice itinerante dell’Unicef ne ha sostenuto ovunque le iniziative dell’associazione a tutele dei bambini con grande successo artistico personale.

Il progetto tecnico è stato seguito dal geometra Fabio Mastrapasqua (socio). Il consorzio Est Sesia ha realizzato gratuitamente i lavori in cemento armato. Un momento pensato «nello spirito di sottolineare la necessità di una collaborazione di tutte le componenti cittadine per una forte, unitaria ripartenza». Durante la cerimonia è stato letto uno stralcio di "Vite sospese" di Sergio Calabrese e letti "La morte è la curva della strada" di Fernando Pessoa e "La morte non è niente" di Henry Scott Holland.