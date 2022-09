Alla sagra del salame d'oca di Mortara torna il corteo storico

Di una cosa tutti sono certi: questo sarà l’anno della ripartenza. Dopo un’edizione persa causa Covid, quella del 2020, totalmente cancellata, e una che si è tenuta sì ma in tono molto minore, quella del 2021, senza corteo storico per evitare assembramenti e con il palio relegato al palazzetto perché pioveva pure, la sagra del salame d’oca di Mortara nel prossimo week-end tornerà finalmente al programma classico, come la conosciamo da oltre mezzo secolo: una grande festa popolare, con la città piena di gente e tanti visitatori arrivati da fuori per gustare i prodotti a base d’oca e ammirare il corteo storico con 500 figuranti in abiti rinascimentali.

Tra le novità c’è il ritorno dopo 5 anni della disputa del palio in piazza Silvabella, allestita per l’occasione con due tribune capaci di ospitare 700 spettatori. L’ingresso è a pagamento e costa 5 euro, il biglietto si può acquistare direttamente sul posto. Lo scorso anno vinse la Torre, che dunque sarà la prima delle sei contrade a sfilare, subito dopo gli sbandieratori e la corte ducale.

Un’altra sfida inedita è tutta sul piano gastronomico: accanto a “O… che bontà”, l’ormai collaudato ristorante allestito dal Comitato sagra in piazza Dughera, quest’anno debutterà “LocaNDA”, promosso dal Consorzio produttori del salame d’oca in piazza del teatro. Con un menu praticamente identico e gli stessi prezzi. Una concorrenza che ha creato una certa tensione, tanto che il Consorzio ha disertato la conferenza stampa di presentazione della sagra convocata dal Comitato organizzatore, che da sempre vede presenti tutti i protagonisti della kermesse.

Sull’Informatore in edicola da giovedì 29 settembre uno speciale di 7 pagine sulla sagra.

Il programma dettagliato è consultabile anche al sito https://www.sagradelsalamedoca.it/il-programma/