Rischio sfratti, contributi per morosità incolpevole

VIGEVANO - Le bollette mostruose da pagare, l’aumento dei prezzi: per molte famiglie che hanno problemi di lavoro o di salute, a fine mese resta il problema del pagamento del canone d’affitto e di conseguenza, dello sfratto.

È quella che viene definita “morosità incolpevole”, che si verifica quando vi è uno sfratto e l’inquilino si trova in una di queste condizioni:

licenziamento

messa in mobilità

cassa integrazione

mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici

accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro

cessazione di attività professionale o di impresa

malattia grave

infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito

Per sostenere questi nuclei familiari la Regione ha previsto una serie di aiuti che i Comuni hanno il compito di distribuire. Se ci si trova, quindi, in una delle situazioni indicate è possibile rispondere all’avviso pubblico lanciato dal Comune, presentando domanda entro il 3 novembre.

L’avviso è reperibile sul sito web del Comune di Vigevano, con l’elenco di tutti i documenti che vanno presentati con la richiesta.

Requisiti necessari. Il Comune, nelle valutazioni di ammissibilità verifica che il richiedente:

abbia un valore ISE non superiore a €. 35.000,00 o un valore ISEE non superiore a €. 26.000,00

sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida

sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi immobili con categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno

abbia cittadinanza italiana o di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi delle normative vigenti.

I contributi sono suddivisi in quattro categorie.