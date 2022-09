Vaccinazioni Covid: da oggi è possibile prenotare la quarta dose per gli over 12

Da oggi, venerdì30 settembre, è possibile prenotare la quarta dose per gli over 12 sul portale regionale. È possibile prenotarsi anche attraverso il call center 800.894.545, tramite gli sportelli automatici di Poste della Lombardia e con il portalettere; i vaccini anti Covid-19 sono inoltre disponibili in 605 farmacie lombarde. «In Regione – è spiegato – sono state vaccinate 8,76 milioni di persone e somministrate, a oggi, 24,7 milioni dosi di vaccino anti Covid. Tra queste 660.000 quarte dosi».

«Il mio invito ai cittadini lombardi – è l'intervento della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti – è di vaccinarsi per scongiurare un altro autunno difficile, mettendoci definitivamente alle spalle la fase acuta della pandemia. Il richiamo annuale, l’anno scorso in autunno il primo, quest’anno il secondo, così come ogni anno avviene con la vaccinazioni antinfluenzale, è una possibilità che era abbastanza prevedibile a cui dobbiamo abituarci fidandoci delle indicazioni delle autorità scientifiche».