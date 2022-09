Alle elezioni domina l'astensionismo? Non di certo per la nonnina di 100 anni della Rsa "Balduzzi"

Succede anche questo nella giornata delle consultazioni elettorali per eleggere il nuovo governo del Paese. Mentre i dati nazionali ci parlano, come da parecchie elezioni a questa parte, dell’alta percentuale di astensioni, da Vigevano arriva una “lezione” per chi ha deciso di disertare l’appuntamento di domenica scorsa. La signora Miranda Rossi, nata il 15 febbraio del 1922, che dallo scorso anno è ospite della Rsa "Padre Balduzzi" di via Monti, domenica mattina ha usufruito del seggio allestito all’interno della struttura ed ha esercitato il diritto di voto «nel pieno delle sue facoltà mentali e ben consapevole dell’importanza dell’appuntamento a cui non ha voluto assolutamente mancare, sempre con il sorriso in volto che la contraddistingue», come ha sottolineato il direttore sanitario Massimo Mazzini.