"Gas, bollette anomale da Asm Energia"

VIGEVANO - Casi segnalati da imprese, cittadini, professionisti: le bollette del gas emesse da Asm Energia presentano parecchie anomalie. E' quanto ha sostenuto ieri sera con un intervento in consiglio comunale Giuseppe Squillaci, esponente della minoranza, eletto con la lista "La Strada verso Vigevano". Nel video ecco le sue parole.

Giuseppe Squillaci

L'intervento di Squillaci in consiglio

"Diversi colleghi, professionisti, imprenditori, commercianti e semplici cittadini si sono rivolti a me nella qualità di consigliere comunale per manifestare la loro preoccupazione per la gestione di ASM Energia SpA. Mi hanno evidenziato, al di là degli importi eccessivi fatturati per il consumo del gas dovuti a fattori esterni e conosciuti, che sono state emesse fatture (bollette) che parrebbero anomale se non irregolari e addirittura alcune emesse su contatori cessati.

Poiché noi consiglieri non siamo in grado di sapere se questa protesta che sta assumendo toni preoccupanti corrisponda a fatti reali, ritengo doveroso che il consiglio comunale ed in primis il sindaco si facciano promotori per chiedere con urgenza agli Organi di gestione e di controllo contabile dell'ASM Energia SpA almeno quanto segue:

- se si sono intraprese iniziative dai suddetti organi aziendali tese a verificare se ci sono state delle anomalie lamentate dagli utenti. Nel caso affermativo quali sono stati risultati emersi e appositamente verbalizzati,

- in mancanza di dette verifiche imporre all'Azienda di chiarire attraverso una verifica straordinaria URGENTE la situazione reale della emissione di bellette del servizio gas".





LE PREOCCUPAZIONI DEL SINDACO

Nel corso della stessa seduta, ma in altra parte della discussione, il sindaco Andrea Ceffa ha parlato (per la prima volta) dell'emergenza bollette.

"Le ultime comunicazioni di Arera sugli aumenti di ottobre mi hanno spaventato - ha detto Ceffa in aula - perchè prevedono aumenti devastanti, anche se calmierati, altrimenti più rilevanti. Se non ci sarà un intervento deciso di Europa e governo nazionale con misure immediate ed efficaci nazionale ho la sensazione che sarà uno tsunami del quale non abbiamo ancora consapevolezza. Sarà un disastro enorme per l'impatto economico e sociale che avranno questi aumenti".