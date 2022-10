Microplastiche, parte il monitoraggio: a Vigevano analisi su corsi d'acqua e ambiente urbano

Monitorare la presenza di microplastiche sul nostro territorio e ricercare soluzioni tecnologiche per intercettarle. E, magari, riutilizzarle. È la sfida del progetto che partirà tra qualche giorno, per la precisione il 4 ottobre, e che vede il comune di Vigevano tra i soggetti partner, insieme ad Anci, Cnr, Università di Pavia, Parco del Ticino, Arpa, Ats, Ato Pavia, AlPo, Pavia Acque, solo per citarne alcuni. Coinvolti anche i comuni di Pavia, Mortara e Cassolnovo.

«Sta per iniziare un percorso – ha spiegato l’assessore all’ambiente Daniele Semplici mercoledì in conferenza stampa – che vuole segnare un cambiamento profondo, nel segno della salvaguardia dell’ambiente. Sappiamo che le microplastiche rappresentano oggi uno dei più grandi problemi, e tra le maggiori cause di inquinamento. Il progetto si prefigge di monitorare la loro presenza sia nei nostri fiumi, sia nell’ambiente urbano. Specialmente per quanto riguarda il “wastewater system”, cioè il sistema di collettamento delle acque reflue e meteoriche. Con attenzione anche sul depuratore. I risultati ci permetteranno di avere a disposizione delle analisi puntuali, e di verificare lo stato di “salute” dei nostri impianti, mettendo in atto le necessarie misure per limitare i livelli di inquinamento».

L'assessore con delega all'ambiente Daniele Semplici

Cosa sono le microplastiche? Si tratta dei frammenti plastici al di sotto dei 5 millimetri di diametro (i residui di dimensioni superiori vengono definiti “mesoplastiche” e “macroplastiche”). A preoccupare è il «potenziale effetto nocivo causato dalla immissione – si legge nel progetto – delle microplastiche disperse nella catena alimentare della fauna e dell’uomo. Date le loro ridotte dimensioni, le microplastiche sono caratterizzate da una elevata mobilità, specie nell’ambiente acquatico, con il conseguente ingresso nella catena alimentare, e con potenziali rischi cancerogeni per l’uomo».









Le analisi che interesseranno il territorio della provincia di Pavia andranno a verificare anche la presenza delle microplastiche all'interno dei fanghi che vengono utilizzati nei campi, un approfondimento utile in un territorio a vocazione agricola come il nostro; va inoltre considerato, come si evidenzia nel progetto, che in provincia di Pavia è utilizzato circa il 70% dei fanghi biologici smaltiti in tutta la Lombardia.

In parallelo, si cercherà di sviluppare, attraverso la creazione di una start up, tecnologie in grado di riutilizzare le microplastiche intercettate e separate dalle acque di scarico. Ci sono già degli studi promettenti che indicano un loro possibile riutilizzo nell’edilizia, nello specifico nella realizzazione di cemento e di materiali fonoassorbenti.