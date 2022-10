Samantha Cristoforetti twitta dallo spazio: «Ciao Pavia!»

«Ciao Pavia! And a shout-out to @unipv, one of the oldest universities in the world. Grateful for the honorary degree in bioengineering!». È il messaggio che l’astronauta Samantha Cristoforetti – attualmente Comandante della Stazione Spaziale Internazionale, alla guida della Missione Minerva – ha twittato oggi (sabato), allegando anche una foto dall’alto del capoluogo pavese. Cristoforetti ha voluto rendere omaggio all’Ateneo che, nel novembre del 2017, le aveva conferito la laurea magistrale honoris causa in Bioingegneria.

Le motivazioni del conferimento (foto Università di Pavia) «Il Capitano Samantha Cristoforetti (…) ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche. (…) Ha contribuito in modo decisivo all’avanzamento delle conoscenze nel campo delle discipline biomediche di base e delle tecnologie biomediche. La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta dal Capitano Samantha Cristoforetti in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo e rientrino nelle competenze specifiche dell’alta qualificazione previste dal corso di Laurea Magistrale in Bioingegneria».