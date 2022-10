Inaugurata l'Aula Natura alla primaria Regina Margherita

Uno spazio per molti anni rimasto inutilizzato, il giardinetto accanto alla scuola Regina Margherita sul lato di via Carducci, è stato recuperato e trasformato nell’Aula Natura: un posto dove fare lezione all’aperto, sotto gli alberi, seduti su panche di legno, e dove gli alunni potranno dedicarsi anche alla coltivazione di un piccolo orto.

Le prime pianticelle di rosmarino, menta, salvia e maggiorana sono state messe a dimora questa mattina durante l’inaugurazione, alla quale sono intervenuti, con la nuova dirigente scolastica Anna Miracca, gli assessori ai lavori pubblici Andrea Sala, all’istruzione Paola Fantoni e alle politiche giovanili Daniele Semplici.

Anche gli assessori e la dirigente scolastica hanno contribuito alla messa a dimora delle prime piantine

L’attrezzatura dell’area, che sarà utilizzata regolarmente nei mesi in cui le condizioni meteo lo consentiranno, è stata finanziata dal Comune: oltre alle panche comprende due cassette di legno in cui sono state piantate le essenze, un rubinetto per l’irrigazione e una casetta per le api. L'istituto comprensivo di piazza Vittorio Veneto, che già ha una convenzione con l'Agrario Pollini di Mortara per la sistemazione di un orto al plesso Marazzani, ha chiesto la loro collaborazione anche per questo spazio.