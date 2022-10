Se la tua città ti pagasse per andare a lavoro in bici o a piedi, lo faresti?

Incentivare la mobilità sostenibile, ridurre le emissioni di Co2 e ridurre il traffico nelle strade delle nostre città. Per raggiungere questi obiettivi molte città italiane stanno offrendo dei bonus ai cittadini che si recano a lavoro o a scuola in bicicletta o a piedi.

Tra le prime città italiane che hanno promosso questo tipo di incentivo economico c'è Parma: il progetto "Bike to work", già alla terza edizione, ha coinvolto un numero significativo di aziende.

Iniziative simili sono state attivate anche a Cuneo, Padova, Pescara, Bari, Treviso, Faenza, Ferrara, Modena, Foggia, solo per citare alcune città. Pochi giorni fa anche Bergamo ha attivato l'iniziativa "Ti premiamo per andare in bici", che permette ai cittadini che vanno a lavoro o a scuola in bici di ottenere fino a 2 euro al giorno.